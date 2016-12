Quel acteur a rapporté le plus d’argent aux studios en 2016 ?

Derrière elle, trônent à égalité deux de ses acolytes masculins de Captain America : Chris Evans et Robert Downey Jr. Tous deux ont rapporté 1,15 milliard de dollars. Plus amusant – ou déconcertant, selon vos goûts en matière de cinéma – , l’intégralité des acteurs les plus rémunérateurs de ce top 10 ont intégré le blockbuster d’une super-franchise (idéalement faite de super héros) durant l’année 2016.





La liste réunit donc les acteurs de Star Wars : Rogue One (Felicity Jones), Suicide Squad (Margot Robbie, Will Smith), Deadpool (Ryan Reynolds) et Batman VS Superman (Henry Cavill, Ben Affleck et Amy Adams). Les gros studios tels que Marvel et la Warner doivent sûrement trouver leur compte dans ces bénéfices juteux, puisque ce sont ces mêmes films qui leur coûtent le plus.