Spider-man Homecoming, cars 3, 120 battements par minute... : les films à ne pas manquer au cinéma cet été

Le film se déroule au 28e siècle, dans un univers futuriste et une métropole intergalactique. Des créatures incroyables forment une équipe d’agents spatio-temporels chargés de maintenir l’ordre dans les territoires humains. Voilà en somme ce que vous réserve "Valérian et la cité des Mille planètes", le nouveau Luc Besson. Avec Clive Owen et Clara Delavigne, cet opus entre Star Wars et Avatar est le film le plus cher de l’histoire du cinéma français : 200 millions d’euros.