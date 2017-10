Sept à Huit - Harvey Weinstein, roi du 7e art devenu paria

SEPT A HUIT - En moins d’une semaine, une trentaine de femmes sont sorties de leur silence et accusent Harvey Weinstein d’agressions sexuelles, de harcèlement et même de viols. Parmi elles, les plus grandes stars de cinéma, des mannequins mais aussi des assistantes. De par l’influence qu’avait acquise le producteur américain, sa chute fait trembler bien au-delà de Hollywood.