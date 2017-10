"Sex and the City" n'aura pas de 3e film, rien ne va pas plus entre les stars de la série

L'interprète de Samantha aurait en effet réclamé que la Warner Bros produise d'autres films à elle actuellement en développement en échange de sa participation au projet. Le studio aurait refusé de céder à ses demandes et mis fin à Sex and the City 3, au grand désespoir de Sarah Jessica Parker, Kristin Davies et Cynthia Nixon. "Aurait", car la principale intéressée a évidemment tout nié en bloc. "Je me suis réveillée avec une tempête de merde du DailyMail. La seule DEMANDE que j'ai eue était de ne pas faire un troisième film... et c'était en 2016", s'est-elle justifiée sur Twitter.