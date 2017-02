"Silence", nouveau long-métrage de Martin Scorsese

Pour son nouveau film "Silence", Martin Scorsese s’inspire de faits réels survenus au Japon au XVIIe siècle. L'histoire d'un homme qui se demande s'il peut abandonner sa fonction de prêtre s'il conserve la foi. Une histoire inspirée de sa propre vie qu'il a mis vingt ans à écrire et à réaliser. Au casting du long-métrage, on retrouve Liam Neeson et Andrew Garfield.