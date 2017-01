"Sois belle et tais-toi" : dans les films américains, les femmes parlent (beaucoup) moins que les hommes

Malgré la présence de Felicty Jones, qui incarne l’héroïne rebelle Jyn Erso, Rogue One arrive bon dernier avec seulement 9% des dialogues attribués à un personnage féminin. Et encore note l’étude parmi les dix personnages féminins qui ont le droit d’ouvrir la bouche, l’une se trouve être un ordinateur, l’une apparaît moins de cinq secondes et une autre ne prononce qu’un seul et unique mot. Le Livre de la jungle fait à peine mieux avec 10% des répliques lancées par un personnage féminin tandis que Captain America : Civil War plafonne à 16%.