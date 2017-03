"Spider-Man : Homecoming" : l'Homme Araignée tisse sa toile dans la nouvelle bande-annonce

Evidemment, les choses ne vont pas se passer comme il le souhaite, et il va rapidement se rendre compte qu'il ne peut pas la jouer solo, s'il veut avoir une chance de vaincre son ennemi. Il s'agit de la troisième adaptation de Spider-Man depuis 2002, après la trilogie réalisée par Sam Raimy et portée par Tobey Maguire, et les deux films mis en scène par Marc Webb, avec Andrew Garfield dans le rôle titre.





Pour Spider-Man : Homecoming, le choix du nouvel Homme-Araignée s'est posé sur Tom Holland dans le but de rajeunir le super-héros et attirer un nouveau public. Au casting, on retrouvera : Marisa Tomei (dans le rôle de tante May), Zendaya, Jacob Batalon, Laura Harrier, Donald Glover ou encore Tony Revolori.