"Star Wars 8" : mais qui est le dernier Jedi ?

1 La mort annoncée de Luke Skywalker ? Oui, Luke Skywalker pourrait mourir dans le deuxième opus de la nouvelle saga après celle de George Lucas. C’est en tout cas la théorie qui ressort le plus sur les réseaux sociaux. L’interprète de ce héros, Mark Hamill, avait déjà suscité cette rumeur il y a plusieurs mois après un tweet très maladroit. Au-delà de cette boulette, le personnage de Luke était déjà crédité "The Last Jedi" dans le générique de l'épisode 7 signé J.J. Abrams et y faisait une apparition lourde de sens dans la scène finale.

2 Les autres hypothèses plébiscitées Les autres personnages susceptibles d’incarner le fameux dernier Jedi sont sensiblement ceux qui devraient avoir un rôle clé dans le prochain opus. Certains fans affirment qu’il s’agit de Rey (jouée par Daisy Ridley), qui devrait acquérir la Force après son entraînement et ainsi assurer la relève en devenant le dernier Jedi de la nouvelle génération. D’autres pensent que Kylo Ren (campé par Adam Driver) serait idéal dans ce rôle car il est le seul enfant (du moins pour le moment) de Leia et Han Solo qui a choisi le côté obscur de la Force. En dévoilant le titre de l’épisode 8, la production a également révélé son visuel doté d’une couleur rouge (qui est aussi celle des Sith et donc de Kylo Ren) qui tranche radicalement avec le jaune traditionnel de la saga. Enfin, la princesse Leia pourrait être au cœur de cette énigme puisqu’elle possède naturellement la Force. Mais cette théorie paraît un peu moins plausible puisque Lucasfilm et Disney ont annoncé que le personnage ne sera pas à l’affiche de l’épisode 9 suite au décès de l’actrice Carrie Fisher.