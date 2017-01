Star Wars 8 : on connaît le titre officiel du prochain épisode !

Jusqu’à présent, on ne savait pas grand-chose du pitch du long-métrage réalisé par Rian Johnson mis à part que les personnages campés par Daisy Ridley et John Boyega seront au cœur de l’intrigue tout comme la princesse Leia, alias Carrie Fisher, qui a tourné les scènes du film avant son décès fin décembre 2016. Les studios Disney ont tenu à adresser un petit message aux fans de la saga sur Facebook. "Nous avons les meilleurs fans de la galaxie, et même des autres. Pour les en remercier, nous souhaitions qu'ils soient les premiers à connaître le titre du prochain chapitre de la saga Skywalker", peut-on lire sur le réseau social.