"Star Wars" : Carrie Fisher sera présente dans l'épisode VIII. Quid du IX ?

Le décès de l'actrice va-t-il avoir un impact sur le destin de Leia ? Difficile à dire, son intrigue étant déjà entièrement tournée. Toujours selon le site américain, elle devait également participer à l'épisode IX, réalisé par Colin Trevorrow et dont la sortie est prévue en 2019. Le tournage devrait débuter dans un an et le script, toujours en cours d'écriture, va devoir intégrer la disparition du personnage. A moins que la production n'utilise l'image de Leia sur le corps d'une autre actrice, comme ce fut le cas avec le personnage de Grand Moff Tarkin dans Rogue One : le visage de Peter Cushing a été recomposé par les effets spéciaux.





Mais Carrie Fisher était aussi présente dans la série Catastrophe, dont la saison 3 a récemment été tournée. Elle apparaîtra dans un seul des six épisodes prévus. Sharon Horgan, la co-créatrice de cette anti-comédie romantique, lui a par ailleurs rendu un vibrant hommage : "C'était la personne la plus généreuse, drôle, talentueuse, intelligente, gentille que j'aie jamais rencontrée. Elle n'était pas prête à partir. Je suis si heureuse d'être devenue son amie, et je suis dévastée par son décès."