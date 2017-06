Star Wars : il débourse près de 3 millions de dollars pour s’offrir R2-D2

Célèbre pour sa malice et ses onomatopées loufoques, ce petit engin cylindrique a été conçu à partir de morceaux utilisés pour la trilogie d'origine entre 1977 et 1983, ainsi que pour deux des épisodes de la "prélogie" (1999-2005). Mesurant à peine plus d'une mètre sur ses roulettes, ce R2-D2 a été adjugé à un mystérieux acheteur pour près de trois millions de dollars. Ce qui en fait l'article le plus cher vendu lors de ces enchères centrées sur Hollywood qui ont duré trois jours, enregistrant 14 millions de dollars de recettes totales.