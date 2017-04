"Star Wars : Les Derniers Jedi" : où en est-on ?

A la vue de la première image de Luke dans Les Derniers Jedi et après avoir vu la fin du Réveil de la Force, pas de doute : il est vieux. On peut donc dire sans se tromper que ces épisodes VII et VIII se passent bien après la trilogie originale (les chapitres IV, V et VI). Parce que oui, George Lucas n'a pas débuté son immense saga par l'épisode I. Celui-là est venu bien plus tard (en 1999)... Pour se consacrer à des événements qui se sont déroulés bien avant. Dark Vador n'est alors pas encore Dark Vador, et Obi Wan Kenobi est incarné par Ewan McGregor.





Si Un nouvel espoir (IV), L’em­pire contre-attaque (V) et Le retour du Jedi (VI) sont sortis en 1977, 1981 et 1983, ils se déroulent donc après La Menace Fantôme (I), L'attaque des Clones (II) et La Revanche des Sith (III), qui sont quant à eux sortis en 1999, 2002 et 2005. Les épisodes VII, VIII et IX (qui n'a pas encore de titre) se déroulent bien après les deux trilogies précédentes, avec un nouveau trio de héros. Rey, Finn (John Boyega) et Poe Daramon (Oscar Isaac) prennent la suite de Luke, Leia (Carrie Fisher) et Han Solo (Harrison Ford) pour tenter de vaincre à leur tour le côté obscur de la Force.