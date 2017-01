"Star Wars" : Mark Hamill avait "peur de reprendre le rôle de Luke Skywalker"

Et de continuer : "Donc je me suis dis : 'Si cela se fait sans Harrison et Carrie, ou Carrison comme je les appelle, alors il y a une porte de sortie pour moi. S'ils refusent de faire le film, voilà comment je peux m'en sortir et en faire de même. Et je pensais qu'il n'allait jamais le faire, il est trop riche pour ça. Mais au moment où il a annoncé à la presse qu'il allait reprendre son rôle, je me suis dis : 'Bon... Me voilà entraîné là-dedans !'. Parce que si je refusais, les fans seraient devant ma porte à crier comme des villageois en colère, avec des sabres lasers à la place des torches".





L'acteur assure que l'utilisation de Luke Skywalker l'a aidé à mieux appréhender Le Réveil de la Force : "Cela m'a surpris de n'apparaître que dans le dernier plan, mais c'est finalement un parfait équilibre entre les deux générations. Je regrette simplement de ne pas avoir tourné avec les anciens personnages, mais j'ai vraiment apprécié l'aventure parce que je n'avais pas à porter le film sur mes épaules. Si les gens avaient détesté ce nouvel épisode, je pouvais dire : 'ce n'est pas de ma faute !'". Luke Skywalker reviendra dans The Last Jedi, l'épisode 8 de la saga et devrait avoir un rôle plus conséquent.