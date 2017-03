"Star Wars" : Mark Hamill dévoile la toute première photo de Luke Skywalker sur Twitter

Jeune héros insouciant qui a sauvé la galaxie des forces du mal emmenées par Dark Vador, son propre père, il doit aujourd'hui passer le flambeau et laisser une nouvelle génération se battre. Dans les dernières secondes du Réveil de la Force (épisode 7), il rencontre Rey (Daisy Ridley), une nouvelle Jedi qui ne sait pas encore qui elle est, et devrait s'occuper de son entraînement dans l'épisode 8, dont la sortie est prévue à la fin de l'année. Exit donc Luke, Han et Leia, c'est au tour de Rey, Finn (John Boyega) et Poe (Oscar Isaac) de jouer les héros.