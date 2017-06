Star Wars : Ron Howard hérite du spin off sur Han Solo

Ron Howard a repris la réalisation du film de la saga La Guerre des Étoiles consacré à la jeunesse de l'aventurier Han Solo, a annoncé ce jeudi la société Lucasfilm. Cette décision fait suite au départ en plein tournage des deux réalisateurs initialement choisis, Phil Lord et Christopher Miller, auteurs remarqués de The Lego Movie en 2014. Un départ justifié par des "divergences artistiques" entre la production et les deux cinéastes.