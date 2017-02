Star Wars : une première photo pour le spin-off autour d’Han Solo

A coups de spin-offs, de prequels et sequels, la saga Star Wars ne cesse de s’enrichir. Et le coup d’envoi d'un nouvel épisode "A Star Wars Story" – dont le titre définitif reste encore secret - a été donné. Le tournage du prochain film centré sur le personnage de Han Solo, interprété par le passé par Harrison Ford, vient de débuter aux studios Pinewood de Londres.





Cette fois-ci, le plus célèbre contrebandier de l’espace et Chewbacca, son fidèle Wookiee, seront au centre de la trame. Le scénario se déroule avant les évènements de "Star Wars : Un nouvel espoir (épisode IV)". On y croisera aussi Landro Calrissian, autre filou emblématique de la saga.