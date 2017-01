"Star Wars" : Woody Harrelson, mentor de Han Solo dans le spin-off ?

Selon le site américain, Disney souhaite un gros nom pour prendre ce rôle, et a d'abord pensé à Christian Bale. Mais Woody Harrelson connaît peut-être mieux le métier : il était le mentor de Jennifer Lawrence dans la saga Hunger Games, alors qu'elle incarnait l'héroïne Katniss Everdeen. C'est Allison Shearmur, qui produit le spin-off avec Kathleen Kennedy, qui a glissé le nom de l'acteur après avoir travaillé avec lui sur Hunger Games.





Il rejoindrait un casting qui possède déjà de beaux noms : Donald Glover, qui incarnera le jeune Lando Calrissian, et Emilia Clark, dont le rôle est pour le moment tenu secret. En attendant de rejoindre ses nouveaux amis, Woody Harrelson va apparaître dans de nombreux films : The Edge of Seventeen, La planète des singes: Suprématie, Shock and Awe de Rob Reiner ou encore The Glass Castle avec Brie Larson et Naomi Watts.