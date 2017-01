Ryan Gosling, Michael Fassbender, Rooney Mara et même Iggy Pop : ils seront tous dans le prochain film de Terrence Malick

Comme en réaction à cette laideur ambiante, on n'arrête plus Terrence Malick, dont on soulignait naguère l'extrême rareté (quatre films entre 1973 et 2005).





Depuis Tree of Life (2011), il a enchaîné avec A la merveille (2012), Knight of Cups (2015), son documentaire Voyage of Time (2016) et le présent Song To Song (2017).





C'est loin d'être terminé: Terrence Malick travaille déjà sur la post-production de Radegund, un film de guerre avec Matthias Schoenaerts.