"The Last Girl" : le film de zombies anglais qui n’a rien à envier à "The Walking Dead"

En 2014, la petite maison d’édition française L’Atalante publiait Celle qui a tous les dons (The Girl with all the gifts en VO), un surprenant roman dont la couverture jaune ne laisse guère augurer du contenu. Une petite merveille, entre young adult et horreur pure, signée Mike "M.R." Carey. Scénariste pour Marvel et DC Comics, ce natif de Liverpool a, à l’époque, la bonne idée d’en rédiger également l’adaptation cinématographique.





The Last Girl, c’est son titre français, sera mise en scène par Colm McCarthy, jeune réalisateur de série à succès (Peaky Blinders, Doctor Who, Sherlock) dont il s’agit du premier long-métrage. Et le résultat est plutôt séduisant, sans doute le meilleur film de zombies made in Britain depuis 28 jours plus tard de Danny Boyle, il y a 15 ans déjà.