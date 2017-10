"Thor Ragnarok" : 5 questions cruciales pour bien comprendre le Marvel Cinematic Universe

L’objectif du Marvel Cinematographic Universe, grande entreprise artistique et commerciale, est de relier entre elles les aventures sur grand écran des Iron Man, Thor, Captain America et consorts en créant des histoires individuelles et collectives qui se suivent au rythme impressionnant de deux sorties par an. A la fin du générique de chaque nouvel épisode, le public a droit à un avant-goût du prochain. Manière efficace et rigolote de fidéliser la clientèle. Ce modèle gagnant a fait des émules à Hollywood, à commencer chez DC Comics, le rival de Marvel, qui s’est associé à la Warner pour lancer les films de la "Justice League" réunissant Superman, Batman, Wonder Woman & co.