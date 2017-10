3 bonnes raisons d’avoir le coup de foudre pour "Thor : Ragnarok"

"Plus on est de fous, plus on rit", dit le proverbe. Dans Thor : Ragnarok, le roi du marteau s’entoure de têtes bien connues des fans de l’univers cinématographique Marvel dont c’est déjà le 17e épisode depuis Iron Man, en 2008. Il y a bien évidemment Odin, son canonique paternel (Anthony Hopkins), et Loki, son odieux frangin (Tom Hiddleston). Mais aussi le fidèle Heimdall (Idris Elba) et surtout Hulk/Bruce Banner (Mark Ruffalo) pour ce qui s’apparente à une mini-réunion des Avengers, le reste de la bande s’étant affrontée dans le récent Captain America : Civil War. On y accueille à bras ouverts Vakyrie, la cousine pochtronne incarnée par Tessa Thompson, aperçue en 2015 dans Creed. La surprise du chef ? La brève rencontre de Thor et Loki avec le tonton Doctor Strange (Benedict Cumberbatch)… qu’ils retrouveront dans le prochain Avengers : Infinity War, dont la sortie est prévue le 18 avril prochain.