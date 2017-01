"Toni Erdmann" : la comédie monstre de Maren Ade à deux doigts du remake US ?

Pour rappel, Toni Erdmann, c'est l'histoire d'un père et de sa fille. Avec, d’un côté, Ines (Sandra Hüller, hallucinante en petite fille coincée dans des vêtements d’adulte), consultante dans une société allemande à Bucarest rivée à son Smartphone, entièrement dédiée à sa vie professionnelle, qui n’a pas de temps à consacrer à sa famille. De l’autre, son père Winfried (Peter Simonischek, hallucinant en vieil ours lancé dans sa dernière blague, la plus drôle, la plus triste, la plus grande, la plus belle), qui aime plaisanter avec une prédilection pour les déguisements, les fausses dents, les perruques et plus si affinités.