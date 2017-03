Tout le monde en parle : "Get Out", le film d'horreur qui cartonne aux Etats-Unis

La puissance de ce thriller horrifique est d'autant plus inattendue que ce film est redevable à un membre du duo comique Key and Peele, à savoir Jordan Peele. Sous influence de La nuit des morts vivants de George A. Romero, il bénéficie du soutien du producteur Jason Blum, à qui l'on doit Paranormal Activity et les derniers M. Night Shyamalan (The Visit, Split). Devant la caméra, deux jeunes promesses : Daniel Kaluuya, vu dans les séries Skins et Black Mirror, et Allison Williams, visage connu de Girls.





Aux Etats-Unis, les critiques élogieuses pleuvent, générant notamment un taux de satisfaction de 99 % sur le site de référence Rotten Tomatoes. Ce qui assure, au-delà du contexte politique duquel il émane, que le film a d'imposantes qualités. D'ailleurs confirmées, via son compte Twitter, par William Friedkin, le réalisateur de L'exorciste, et son légendaire sens de la formule.