Tout nous sépare : le débutant Nekfeu à Catherine Deneuve et Diane Kruger

Le rappeur de 27 ans, repéré par le réalisateur alors qu’il faisait la couverture des Inrocks avec Virginie Despentes, se glisse ici dans la peau de Ben, meilleur ami du disparu qui fera chanter la mère et sa fille, avant de tisser une relation complexe mais presque complice avec l’aînée. "J’avais envie de rendre compte du monde dans lequel on vit aujourd’hui : fracturé, explosif" explique Thierry Klifa. "En forçant mon héroïne à pénétrer le milieu des malfrats pour protéger sa fille, je voyais l’occasion de confronter deux mondes à la fois proches et complètement étanches." Lesquels se croisent ici dans un film noir, dramatique et social aux accents quasi chabroliens.





Un excellent début pour Nekfeu qui vient déjà de rempiler face à la caméra dans L’Echappée, un premier film avec Rod Paradot, la révélation de La Tête haute.