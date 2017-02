Trainspotting 2 : Danny Boyle remet le couvert

SUITE - 1996 : Trainspotting offre aux spectateurs une plongée drôle et dérangeante dans la jeunesse écossaise à la dérive, accro à la drogue. Le film deviendra culte et lancera la carrière d'Ewan McGregor et celle du réalisateur Danny Boyle. 21 ans plus tard, le réalisateur revient avec la suite de son chef-d’œuvre : et si les héros ont pris un coup de vieux, l'humour transgressif est toujours au rendez-vous.