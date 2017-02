"Trainspotting" - Scandale, trahison et réconciliation : du film culte à sa suite, que s'est-il passé en 20 ans ?

Demandez aux trentenaires autour de vous: Trainspotting de Danny Boyle a profondément marqué les esprits au moment de sa sortie. Soit l'histoire de Mark Renton (Ewan McGregor), accro à l’héroïne et mordu d’Iggy Pop, qui tentait, tant bien que mal de se détacher de ses amis, menteurs, psychopathes et voleurs : "Sick Boy" (Johnny Lee Miller), un fan de James Bond addict à l’héroïne ; "Spud" (Ewen Bremmer), addict à l’héroïne ; et enfin Begbie (Robert Carlyle), psychopathe violent et alcoolique.





Trainspotting, c'est une mise en scène bad trip, des années avant la déchéance opératique de Requiem For A Dream (Darren Aronofsky, 2001). C'est aussi une BO britpop extraordinaire rassemblant Iggy Pop, Lou Reed, Blur, Pulp, New Order, Primal Scream, ICE MC et Underworld (inépuisable Born Slippy). De ce premier volet sorti en 1996 à sa suite qui sort en mars 2017, il s’est écoulé plus de vingt ans.