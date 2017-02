Trophées du Film Français : "Demain tout commence" avec Omar Sy est votre champion de 2016

Vous avez été nombreux, 12.120 pour être précis, à prendre part au vote pour désigner lequel des 15 plus gros succès français de l’année 2016 repartirait avec le Trophée du public TF1 lors de la 24e cérémonie des Trophées du Film Français. Après une belle carrière dans les salles, saluée par plus de 3 millions de spectateurs depuis le 7 décembre dernier, Demain tout commence, réalisé par Hugo Gélin, avec dans le rôle principal Omar Sy, s’impose largement devant ses 14 concurrents recueillant 32,9% des suffrages. Le film devance La Vache de Mohammed Hamidi (16,5 %) et Les Tuche 2 : le rêve américain (7,6%).





Au cours de la cérémonie des Trophées du Film Français, qui se tenait jeudi soir au Palais Brongniart à Paris, d’autres succès de l’année 2016 ont été récompensés sur la base des entrées réalisées jusqu’au 27 décembre : Zootopie, plus gros succès de l’année, Trophée des Trophées, Les Tuche 2 : le rêve américain, plus gros succès français de l’année, Trophée du film français, La folle histoire de Max & Léon, Trophée de la première œuvre, Le Petit Prince, Trophée UniFrance Films du long métrage ayant attiré le plus de monde à l’international. Côté télévision, Après moi le bonheur avec Alexandra Lamy a reçu le Trophée de la fiction unitaire attribué au téléfilm ayant attiré le plus de téléspectateurs.





Parmi les autres prix remis, signalons le trophée d’honneur remis à Claude Lelouch pour l’ensemble de son œuvre et le trophée de la personnalité de l’année décernée à Isabelle Huppert, élue par les lecteurs et internautes du Film Français.