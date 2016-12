Un film de Jean Gabin va être restauré grâce à la mobilisation sur internet

Plus de 16.000 euros ont été récoltés pour restaurer La Belle marinière, un film d'Harry Lachman, a annoncé mercredi la plateforme collaborative Celluloid Angels, engagée dans la restauration de films. Cette dernière avait déjà financé la rénovation des Tontons flingueurs.





L'idée était de récolter 15.000 euros grâce au financement participatif sur les 70.000 nécessaires à la restauration du long-métrage avec Jean Gabin et Madeleine Renaud, afin qu'il puisse de nouveau être projeté. "Tous les dons collectés au-delà de l'objectif vont permettre de financer cette restauration (et) de disposer d'une plus grande marge de manœuvre si des plans du film sont particulièrement abîmés", a souligné la plateforme, qui a décidé de maintenir l'opération jusqu'à dimanche. "Enfin, en fonction des sommes atteintes, (la société de production) Lobster Films pourra peut-être disposer d'une amorce de budget pour envisager la sortie du film en salle !", a poursuivi le site dans un communiqué.