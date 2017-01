"Un sac de billes" : oui, vous avez lu ce livre quand vous étiez ado

Le récit autobiographique de Joffo écrit avec Claude Klotz (Patrick Cauvin) en 1973 n'avait pas été adapté depuis la version réalisée par Jacques Doillon en 1975, peu après sa publication. Traduit en 18 langues, Un sac de billes a connu un vif succès en librairie (20 millions de livres vendus dans 23 pays). Joseph Joffo a écrit en 1977 la suite de son histoire dans Baby-foot et le prologue d’Un sac de billes en 1997 sous le titre Agates et calots.





Dans un passage du livre, qui ne figure pas dans l'adaptation, Maurice et Joseph, les deux enfants du livre, vont au cinéma durant leur séjour à Marseille pour voir Les Aventures fantastiques du baron Münchhausen, un film allemand sorti en 1943.



Christian Duguay, réalisateur à succès (Jappeloup, Belle et Sébastien, l'aventure continue) signe un film à la reconstitution soignée, du Montmartre enneigé de l'hiver 42 où le petit Joseph doit arborer l'étoile jaune pour la première fois jusqu'aux montagnes des Alpes du Sud où il cherche le salut. Le petit Jojo a plus d'une ligne de vie et échappe plusieurs fois à la mort, tandis qu'autour de lui, les nazis et la milice raflent des proches.





Le film est servi par l'interprétation émouvante des deux frères Joffo, Jo (Dorian Le Clech), âgé de dix ans au début de l'histoire, et son grand frère Maurice (Batyste Fleurial).