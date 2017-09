"Une suite qui dérange" : pour Charles Berling, "ce n’est pas parce que Al Gore se met en scène qu’il n’est pas sincère"

Dans Une suite qui dérange, l’ancien vice-président de Bill Clinton découvre, atterré, les premières déclarations de Donald Trump sur le réchauffement climatique et son intention de sortir de l'accord signé à l'issue de la COP 21 à Paris. Tout ça pour ça ? "L’opiniâtreté dont font preuve Al Gore et beaucoup de gens montre qu’il ne faut jamais abandonner", insiste Charles Berling. "Il faut se dire que les prises de conscience se feront de toute façon, ne serait-ce qu’à cause des catastrophes liées au réchauffement climatique."





Pour le comédien, chacun est responsable, à son propre niveau. Et peut agir, de façon concrète, au quotidien, pour protéger l’environnement. "Moi, je ne me sens pas comme un militant de la cause écologique", précise-t-il, "mais comme un homme responsable, de mon temps, qui voit des choses et qui fait le pari du plaisir, du bonheur. Et qui mise sur la qualité plutôt que sur un consumérisme qui, à mon sens, n’est pas pour mon bien."