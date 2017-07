VIDÉO - "Valérian" déçoit au box-office américain : Luc Besson pense savoir pourquoi

Dans Valérian, malgré la débauche d’effets visuels et l’avancée technologique des civilisations, les personnages évoluent avec leurs moyens et ne sont pas dotés de pouvoirs surhumains. Contrairement aux succès récents de SF comme Les Gardiens de la Galaxie, sorte d’hybride entre épopée interstellaire et film de superhéros, Valérian reste dans les canons de la SF classique : des personnages aux caractéristiques normales qui évoluent dans un univers technologique avancé et de nouveaux horizons intergalactiques. Pour le réalisateur, le personnage principal "n'a pas de super-pouvoir mais sait être héroïque".