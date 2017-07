"Valérian" : "spectacle hors du commun" ou "space-opéra de contrefaçon", que dit la critique du nouveau Luc Besson ?

On vous l’a assez dit, Valérian et la cité des mille planètes a coûté cher, très cher pour une superproduction made in France (autour de 180 millions d'euros). Mais au-delà de l’ampleur économique du projet, que vaut l’adaptation de la bande-dessinée de Christin et Mézières ? A la lecture de la presse, le pari fou de Luc Besson serait plutôt une bonne surprise…