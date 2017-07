Valérian, Spider-Man... les films à ne pas manquer cet été

TOILE - Cet été, impossible de passer à côté du très attendu Valérian et la Cité des 1000 planètes qui marque le retour à la science-fiction de Luc Besson. Pour les fans de super-héros, l'homme araignée, l'éternel Spider-Man, va lui aussi faire un retour remarqué dans les salles à la faveur d'un nouvel opus... Mais le cinéma français n'est pas en reste avec 120 battements par minute, fresque bouleversante sur les années SIDA, et Bonne Pomme, comédie savoureuse avec Gérard Depardieu et Catherine Deneuve.