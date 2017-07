Valérian, Spider-Man... voici les films à ne pas manquer cet été

Qui dit été, dit forcément blockbuster ! Et cette année, les amoureux du grand écran vont être servis. Tout d’abord, avec le retour de Luc Besson. Le réalisateur du Cinquième élément revient à la science-fiction en adaptant la BD culte des années 60, Valérian et la Cité des 1000 planètes. A mi-chemin entre Star Wars et Avatar, l’aventure, dans les salles le 26 juillet, est un régal pour les pupilles. Le long-métrage, pour ne rien gâcher, se paye même le luxe d’être le plus cher de l'histoire du cinéma français, avec un budget estimé à 200 millions d’euros…