VIDEO - "20th Century Women" : ces trois femmes puissantes vont vous faire craquer

Où sont les femmes ? Sur les 40 films qui postulaient aux Oscars 2017, les personnages masculins monopolisaient 83% des dialogues. Les 17% restants sont tous (ou presque) dans 20th Century Women, le troisième long-métrage de Mike Mills, auteur de clips pour Air et Moby, en salles ce mercredi. Nous sommes en Californie du Sud, en 1979. Son héroïne, c’est Dorothea Fields, une quinqua intello qui élève seule son fils Jamie. Désemparée par ses tourments d’adolescent, elle se tourne vers Abbie, sa colocataire artiste, et Julie, une jeune voisine à la sexualité débridée.





Mike Mills, 50 ans, a puisé dans ses propres souvenirs de jeunesse pour concocter cette tranche de vie qui capture l’atmosphère bucolique de la côte californienne des seventies. La lumière est splendide, les pantalons moulants et la musique rugissante. Sans intrigue véritable, oscillant entre le drame et la comédie sans jamais choisir, le cinéaste captive le spectateur en recréant une Amérique idyllique où les femmes s’émancipent, assument leur indépendance et leurs désirs.