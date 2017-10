VIDÉO - 3 bonnes raisons d’aller voir "The Square", la Palme d’or 2017

Les fans de série reconnaîtront Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale) et Dominic West (The Affair) dans des seconds rôles de choix. Mais la star de The Square est un Danois de 50 ans, totalement inconnu du grand public. Plus pour longtemps. Dandy aux faux airs de James Bond scandinave, Claes Bang passe par tous les états au fil des minutes, tour à tour arrogant, maladroit, colérique et désemparé. Mais impossible à détester tant ses malheurs nous font hurler de rire… et réfléchir.





>> The Square, de Ruben Östlund. Avec Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West. Durée : 2h25.