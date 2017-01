VIDEO - 3 bonnes raisons d'applaudir les animaux chanteurs de "Tous en scène"

1 Parce que les télé-crochets, ça fait des étincelles Vous êtes accros à The Voice et autre Nouvelle Star ? Tous en scène est sans nul doute fait pour vous ! Si vous n’y trouverez ni fauteuil rouge qui se retourne, ni tirades cosmico-philosophiques d’André Manoukian, cette joyeuse parenthèse mise en scène par Garth Jennings affiche en revanche un manitou de charme : Buster Moon. Ce koala passionné trime pour redorer le blason de son grand théâtre, auparavant fleuron de la culture. Alors qu’il s’apprête à faire tomber le rideau, son optimisme le pousse in extremis à une dernière tentative de réanimation : l’organisation d’une compétition de chant ouverte à tous. Une sélection burlesque qui n’a rien à envier aux programmes télé actuels. Tout y est : l’introduction des concurrents, leur préparation, leur casting et leurs casseroles.

2 Parce que l’anthropomorphisme marche à plein régime Octroyer aux animaux des comportements humains. Tel semble être le dada actuellement en vigueur du côté des grosses productions animées. Après Zootopie et sa ville peuplée de bêtes, Tous en scène déploie son intrigue dans un Los Angeles coloré et de toute beauté. Une grande ville tourbillonnante où les crocodiles, les escargots ou les chiens cohabitent joyeusement. Au-delà d’un travail d’anthropomorphisme considérable, les équipes d’Illumination ont dépossédé avec intelligence certains animaux de ce qui les distingue habituellement. On croisera ainsi une maman-cochon fée du logis qui s’occupe de sa tripotée d’enfants avec propreté et maniaquerie. Buster Moon, le héros, ressemble par ailleurs à un koala mais son entrain tranche avec le profil léthargique de son espèce.