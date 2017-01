VIDEO - "50 nuances plus sombres" : à deux semaines de la sortie, Anastasia et Christian jouent les coquins dans un ascenseur

CHAUD CACAO - Elle arrive, Mesdames Messieurs. La tant attendue suite de la saga érotique imaginée par EL James débarque au cinéma le 8 février et déjà, le film a livré l'une de ses scènes les plus attendues. Nos deux héros, une cabine d'ascenseur et une absence de petite culotte. De quoi faire monter un peu plus la température.