VIDEO – "50 nuances plus sombres" se déshabille un peu plus dans un nouveau spot

On en voit ainsi un peu plus de Laïla (Bella Heathcote), l'ex-soumise désireuse de retrouver son ancien tortionnaire quitte à se débarrasser d'Anastasia. La vidéo nous sert toujours la même scène et la même réplique de Kim Basinger dans le rôle de celle qui a initié le brun ténébreux et torturé aux pratiques SM. Le tout donnant un aspect plus thriller qu'érotique à la suite de la saga imaginée par E.L. James.