VIDÉO - A Sundance, Kuso est déclaré "le film le plus vulgaire de tous les temps"

Flying Lotus, que les mélomanes connaissent bien pour sa musique avant-gardiste mélangeant des influences hip hop, jazz et electro, s'est essayé au cinéma de la manière la plus libre qui soit avec Kuso, un film unique en son espèce.





En substance, Kuso raconte la lutte des survivants d’un tremblement de terre dans un Los Angeles post-apocalyptique. Un voyage psychédélique à travers la mégapole.





Le Dj Flying Lotus définit son objet filmique comme "un mélange magique de fables sales et d’animations hypnotiques" et revendique l'influence de Alejandro Jodorowsky, référence citée par à-peu-près tous les cinéastes oeuvrant dans un cinéma autre et radical.





Quelques stars comme Hannibal Burress et George Clinton figurent au casting. La bande son regroupe des titres originaux de Flying Lotus en personne mais aussi Aphex Twin, Thundercat ou encore The Buttress.