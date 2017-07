VIDÉO - "Adèle Blanc-Sec" ce lundi soir sur TMC : que devient Louise Bourgoin ?

Ce lundi soir, sur TMC, vous pourrez la découvrir (ou la revoir), étonnante, dans Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec de Luc Besson. Dans la peau du célèbre personnage de bande dessinée créé par Jacques Tardi, Louise Bourgoin faisait montre d'un talent certain et d'une assurance ravissante.





On le sait peu mais l'ex "Miss météo" du Grand Journal, aujourd'hui actrice reconnue (Adèle Blanc-Sec, Un heureux événement, L'amour dure trois ans...) a commencé sa carrière au cinéma grâce à... Fabrice Luchini, qui lui a dit dans les loges de l'émission de Canal+ : "Je veux que tu sois dans mon prochain film." C'est ainsi qu'elle a passé le casting du film d'Anne Fontaine, La Fille de Monaco.





Depuis, elle a tourné une quinzaine de films et un téléfilm en huit ans. On a ainsi pu la voir enceinte et dépressive dans Un heureux événement, épanouie et pétillante dans L'amour dure 3 ans, bonne soeur rigoriste dans La religieuse et garçon manqué méconnaissable dans Je suis un soldat.