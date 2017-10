VIDÉO - Alain Ducasse nous raconte le jour où il a cuisiné pour Trump et Macron à la Tour Eiffel

Cuisiner pour les grands de ce monde, il en a l’habitude. Le 13 juillet dernier, Alain Ducasse orchestrait le dîner réunissant les époux Macron et Trump au restaurant Jules Verne, à la Tour Eiffel. De ce repas au sommet, on aperçoit quelques images dans le documentaire La Quête d’Alain Ducasse, en salles ce mercredi. Sur près de trois ans, le réalisateur Gilles de Maistre a marché dans les pas du pape de la gastronomie française, à la tête d’un empire culinaire qui conjugue excellence et responsabilité, haut de gamme et solidarité.





Interrogé par LCI, Alain Ducasse a accepté de raconter comment il avait composé un menu "à la hauteur" du sulfureux président américain. "On a fait la caricature de ce qu’il aime par-dessus tout et on l’a magnifié", explique le grand chef dont les équipes s’étaient renseignées en amont sur les goûts du locataire de la Maison Blanche. "Il aime les pâtés de viande que lui faisait sa mère, alors on a fait des 'meat pies'", s’amuse Alain Ducasse, qui les a bien sûr cuisinés à sa manière.