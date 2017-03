VIDÉO - "Alien Covenant" : découvrez la nouvelle bande-annonce horrifique

Alien : Covenant se dévoile dans une nouvelle bande-annonce et le xénormorphe est bel et bien de retour pour décimer un nouvel équipage. Cette fois, c'est un vaisseau rempli de couples, le Covenant, qui part en mission sur une nouvelle planète qui semble calme. En apparence. Les explorateurs vont rapidement se retrouver face à un danger qu'ils vont embarquer avec eux dans le navire spatial. Dans ces nouvelles images on aperçoit furtivement la nouvelle créature, et elle nous terrifie déjà.