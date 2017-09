VIDÉO - "Annihilation" : mais qu’est-il arrivé au mari de Natalie Portman ?

Alex Garland n’est pas un cinéaste comme les autres. Ecrivain à succès, révélé en 1996 avec son premier roman, The Beach, il en a signé l’adaptation pour Dany Boyle avant d’écrire pour lui 28 jours plus tard et Sunshine. De quoi se familiariser avec le monde du cinéma avant de réaliser son premier film à lui, Ex-Machina, en 2014. Ou comment un inventeur de génie manipulait l’un de ses jeunes employés pour tester sa création, un intelligence artificielle prenant la forme d’une séduisante androïde.





Interprété par Domnhall Gleeson, Oscar Isaac et Alicia Vikander, ce coup d’essai passionnant, huis-clos psychologique loin des blockbusters à grand spectacle, a reçu de nombreux prix, dont un Oscar pour ses effets spéciaux. Et permis à son auteur de rapidement développer un nouveau projet intitulé "Annihilation". Surprise : Alex Garland a choisi de porter à l’écran le roman d’un autre, l’Américain Jeff VanderMeer.