VIDÉO - "Bad Moms 2" : les mères débordées reviennent twerker avec le père Noël dans la première bande-annonce

Se succèdent dans ce trailer non censuré (disponible en VO ci-dessus) Justin Hartley, le héros de la série This is us, complètement nu (deux fois), un chameau et une séance de twerk très gênante sur les genoux du père Noël. Rien d'étonnant quand on sait que Jon Lucas et Scott Moore, le duo d'auteurs à l'origine de Very Bad Trip, reprend du service derrière la caméra. Pour voir le résultat final, il faudra patienter jusqu'au 29 novembre.