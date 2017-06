VIDÉO - "Pitch Perfect 3" : les Bellas tirent leur révérence dans une première bande-annonce

Les revoilà parties pour un ultime concours de chant : un concert de soutien pour les troupes en Europe. Oubliez Das Sound Machine, concurrents allemands du deuxième film, les Bellas vont avoir un groupe d'un tout autre genre à affronter : "On n'a jamais affronté un groupe qui a des instruments", balance Beca (Anna Kendrick), inquiète. Les chanteuses vont devoir sortir de leur zone de confort et redoubler d'effort.





Aux côtés d'Anna Kendrick, d'Anna Camp, Rebel WIlson et Hailee Steinfeld, on retrouve Elizabeth Banks et John Michael Higgins qui reprennent leur rôle de commentateurs méprisants mais tellement drôles. Skylar Astin (qui incarnait Jesse) ne sera pas de la partie, et sera remplacé par Matt Lanter.