VIDÉO - Brad Pitt comme vous ne l'avez jamais vu dans "War Machine"

Brad Pitt, qui soutient le film via sa boîte de production Plan B, pose un regard amusé sur le général décoré et charismatique Stanley McChrystal, une personnalité militaire parmi les plus clivantes qui a pris la tête des forces de l'OTAN en Afghanistan avec la fougue d'une rock star, avant de finir au tapis suite à l'article sans langue de bois d'un journaliste.





Ce film estampillé Netflix s'inspire du livre The Operators : The Wild & Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan écrit par le journaliste aujourd'hui décédé Michael Hastings. Il sortira en exclusivité mondiale le 26 mai 2017 sur Netflix après, sans doute, un petit passage obligé dans le plus grand Festival de cinéma au monde...