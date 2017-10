Harmony Korine, maître de l'underground white trash, expose sa fascination pour les popstars au Centre Pompidou

LCI : Vous êtes passionné depuis le début par les popstars... Comment avez-vous réussi à convaincre Selena Gomez, Vanessa Hudgens et Ashley Benson de jouer dans votre film "Spring Breakers" ?

Harmony Korine : J’ai de la chance, mec. Déjà, je n’étais pas un débutant donc j’avais des films à leur montrer. Puis je leur ai dit : "Voilà ce que je veux faire avec vous, les filles. Et on ira assez loin. Vous me suivez ?". Et elles ont accepté. Inconsciemment ou non, elles avaient envie de s’encanailler et de jouer avec leur image. Et ça ne les effrayait pas plus que ça pour la suite de leur carrière ou même le rapport qu’elles entretenaient avec leurs fans. Faire "Spring Breakers" était un pari audacieux pour elles comme pour moi ; et je l’ai payé assez cher durant le tournage. Nous avons cassé treize caméras en un mois. Parfois, je devenais parano, convaincu que l’on essayait de saboter le tournage. L’équipe technique était effondrée car nous avions plus d’ambition que de budget. Bref, grand souvenir...

LCI : Le film que vous aviez réalisé avant "Spring Breakers", soit "Trash Humpers", n’est jamais sorti en salles. On y voyait des hommes défigurés qui partouzaient avec des poubelles. Vous l’avez montré à Selena Gomez ?

Harmony Korine : Vous savez, "Trash Humpers" et "Spring Breakers" sont diamétralement opposés. Lorsque je fais "Trash Humpers", j’ai l’impression de peindre – d’ailleurs, à l’avenir, je vais de plus en plus peindre – et d’expérimenter des choses inédites. Lorsque je fais "Spring Breakers", c’est différent. Je suis passionné par la métamorphose des corps sexués, la vulgarité ostensible, les couleurs fluo, l’ivresse, l’hypnose, la nudité… Je suis parti d’un contexte qui me fascinait pour développer une histoire, des personnages…

LCI : Vous vous sentez toujours underground ?

Harmony Korine : Je n’y réfléchis pas beaucoup. Je ne calcule pas trop lorsque je travaille sur un film. A la base, il y a juste un désir de montrer des images. Je ne réfléchis pas de manière théorique dessus. C’est tripant quand même de savoir que ceux qui vont aller voir "Spring Breakers" ne savent absolument pas qui je suis, ni même ce que j’ai fait auparavant, encore moins que Selena Gomez a fait un film avec le scénariste de "Ken Park"… De toute façon, je pense que le cinéma underground tel qu’on l’a connu n’existe plus, en grande partie à cause d’Internet. Les gens communiquent différemment. Et tout est accessible instantanément désormais.

LCI : Dans "Spring Breakers", vous dirigez Selena Gomez et utilisez deux chansons de Britney Spears ("Baby… one more time" ; "Everytime"). Après "Like a prayer" de Madonna dans "Gummo" et le sosie de Michael Jackson dans "Mister Lonely", on se pose légitimement la question : d’où vient cette fascination pour les popstars ?

Harmony Korine : Je ne suis pas fasciné par les popstars mais par l’interprétation d’une culture populaire par des gens qui a priori en sont extrêmement éloignés. Je m’intéresse aussi à la manière dont la pop culture nourrit les rêves chez des gens qui vivent dans l’illusion ou n’ont plus rien. Ils s’accrochent à ça. J’avais déjà traité ce sujet dans "Mister Lonely", qu’il ne fallait pas résumer à un film sur Marilyn Monroe ou Michael Jackson. Mais plus sur la nature obsessionnelle des gens qui en imitent d’autres, et qui vivent comme leurs icônes dans un cadre communautaire. Quant à Britney Spears… Je ne sais pas. La première fois que j’ai entendu "Everytime", je l’ai pensé en termes de cinéma. En surface, c’est un tube commercial, doux et gentil. Mais ça peut aussi être démoniaque et violent pour quelqu’un qui n’est pas habitué à la pop. C'est le reflet de "Spring Breakers", comme une connexion : beau en apparence avec ses stars en bikini, sinistre en profondeur avec sa dérive métaphysique.