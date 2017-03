VIDÉO - "Ça" : découvrez la bande-annonce de la nouvelle adaptation du chef-d’œuvre de Stephen King

"Il" est revenu… ou presque. Dans la petite ville de Derry, dans le Maine, des enfants disparaissent mystérieusement les uns après les autres. Devant l'impuissance des services de police, quelque part dans la chaleur étouffante de l’été, un groupe de 7 adolescents s'unit pour découvrir la raison de ces meurtres.





Très vite, ils se retrouvent confrontés à l’innommable : "Ça", créature cauchemardesque capable de prendre la forme de nos peurs les plus profondes et qui hante les entrailles de la ville. L'autoproclamé "Club des loosers" se lance alors à sa poursuite, bien décidé à mettre un terme aux noirs desseins de l’entité, qui se réveille tous les 30 ans pour assouvir sa terrible faim.





Ode à l’enfance et au pouvoir de l’amitié, récit initiatique sur le passage à l’âge adulte, le best-seller de Stephen King publié en 1986 a depuis longtemps acquis ses lettres de noblesse. Un récit intemporel qui bénéficie, plus de 20 ans après sa sortie, d'une nouvelle adaptation cinématographique attendue dans les salles obscures à la fin de l'année. Et pour faire patienter les fans, ce mercredi 29 mars, une première bande-annonce a (enfin) été dévoilée sur Internet.