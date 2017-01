VIDÉO - Cannes 2017 : quand le président Pedro Almodovar nous racontait son meilleur souvenir du festival

Interviewé par nos soins pendant le dernier Festival de Cannes, Pedro Almodovar répondait à cette question : "Quel est votre meilleur souvenir de Cannes ?" : "Mon meilleur souvenir de Cannes, ce doit être lors de la présentation de Volver. Toutes les actrices ont reçu un prix d’interprétation ex-aequo. C’était un moment extrêmement émouvant."





Le réalisateur de Julietta poursuivait : "Je me suis revu récemment à l’écran au moment de cette scène et je me suis rendu compte que j’étais au bord des larmes. Quand on donne un prix à tous les visages qui apparaissent dans le film, c’est finalement tout le travail autour du film qui est récompensé."